"Yine mi geldin" dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü
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"Yine mi geldin" dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü

03.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:18

Adana'da boş bir arsada otururken yanına gelen arkadaşına "Yine mi benim olduğum yere geldin" diyerek tartışmaya başlayan arkadaşlar kavga etmeye başladı. Taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile arkadaşını bıçaklayıp öldürdü. Arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan zanlı saklandığı yerde bulunarak tutuklandı.

30 Eylül günü akşam saatlerinde Adana merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gökhan Boyuneğmez, arkadaşı Servet Demir'e, "Yine mi benim olduğum yere geldin" dedi. İkilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Boyuneğmez, yerdeki şişeyi kırıp Demir'e saldırdı. Demir ise cebindeki bıçağı çıkarıp "Burası senin yerin değil" diyerek, Boyuneğmez'i sol göğsünden yaraladı.

KENDİ ARACI İLE HASTANEYE BIRAKTI

Demir, kanlar içerisinde yere yığıldığını gören arkadaşı Boyuneğmez'i, kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götürüp, bırakarak kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Boyuneğmez, ambulans ile kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, arkadaşını kalbinden bıçaklayan Servet Demir'i yakalamak için çalışma başlattı. Adresi belirlenen Demir, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Servet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yine mi geldin' dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü
'Yine mi geldin' dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü
'Yine mi geldin' dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları (1)
ZAZA: habere girmeden kesin adanadır dedim tuttu böyle hiç yoktan ölümler orda oluyor zaten nerdenmi biliyorum orda doğup büyüdüm sokakta yürüdügün zaman bizim sokaktan niye geçiyorsun diye yolumuzu kesip kavga ettigimiz çok oldu
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