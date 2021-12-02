Son dakika haberi: Belarus-Polonya sınırında aileleriyle bekleyen çocuklar hayallerini resmetti

Göçmen çocukların aileleriyle kaldıkları kapalı alandan görüntüler

Çocuklara boya kalemi ve kağıt dağıtılması

Çocukların resim çizmesi

Detaylar Belarus- Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda günlerini geçiriyor. Kapalı alanda kalan çocuklar için gönüllülerce boyama festivali düzenlendi. Kendilerine sağlanan kağıt, boya kalemi ve araç gereçlerle hayallerini çizmeleri istenen çocukların büyük bir bölümünün resimlerinde ev unsurunun yer aldığı görüldü.