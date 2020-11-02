Son dakika haberi | Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

02.11.2020 01:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:10
Son dakika haberi | Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ahmet Mıcık (23) yönetimindeki 06 MEK 88 plakalı otomobil, Genç Osman Mahallesi'ndeki kavşakta, Sefa Baydemir (24) idaresindeki 69 AAD 974 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 69 AAC 625 plakalı araca çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Mıcık ve Baydemir'in yanı sıra her 2 otomobilde bulunan Furkan Mezralı (20), Ahmet Karagöz (42), Zeynep Çoğan (33), Saliha Yılmaz (23) ile Rukiye Küçük (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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