Son dakika haberi... Batman'da trafik kazası, 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş üzerinden Batman'a gelen 27 KN 477 plakalı otomobil Batman Kozluk Devecik köyünde seyir halindeyken takla attı.

Muş üzerinden Batman'a gelen 27 KN 477 plakalı otomobil Batman Kozluk Devecik köyünde seyir halindeyken takla attı.

Meydana gelen kazada aynı aileden olduğu belirlenen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Saat 15.00 sularında seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı