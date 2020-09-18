Son dakika haberi | Başkan Yüksel koronavirüs denetimine katıldı
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Son dakika haberi | Başkan Yüksel koronavirüs denetimine katıldı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetime katılarak esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel esnafa da vatandaşlara da pandemi kurallarına riayet ettikleri için teşekkür etti.

Son dakika haberi | Başkan Yüksel koronavirüs denetimine katıldı
18.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:32

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetime katılarak esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel esnafa da vatandaşlara da pandemi kurallarına riayet ettikleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge kapsamında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de ilçenin Ulaş Mahallesi'nde beraberinde başkan yardımcısı Yüksel Baydarlı, zabıta ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla denetim gerçekleştirerek maske dağıtımı yaptı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katılımıyla Ulaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde işyerlerinin kurallara uyup uymadığı ile ateş ölçümü, maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı konularında denetimler gerçekleştirdi. Başkan Yüksel denetimler sırasında hem esnafa hem de karşılaştığı vatandaşlara maske de verdi.

Denetimlere katılan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler vererek bilgilendirici broşürlerden dağıttı.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin de yer aldığı denetimler ve maske dağıtımları ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda denetimlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz tedbiri elden bırakmamaları ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmamalarıdır.

Biz Ergene Belediyesi olarak elimizden geldiğince tedbirleri alıyoruz ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetiliyoruz. Halkımızın sağlığı ve geleceği için mücadele ediyoruz.

Denetimeler sırasında esnafın duyarlı davranışlarından dolayı memnun olduğunu ifade ederek kurallara uyan tüm esnafa teşekkür eden Başkan Yüksel, "Pandemi süreci nedeniyle ilgili bakanlıkların, Tekirdağ Valiliği'nin ve Ergene Kaymakamlığı'nın aldığı tüm kararlara harfiyen uyan ve eksiksiz bir şekilde destekleyen tüm esnafımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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