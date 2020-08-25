Son dakika haberi... Başkan Yüksel: "Halkımız için 7 gün 24 saat çalıyoruz"
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Son dakika haberi... Başkan Yüksel: "Halkımız için 7 gün 24 saat çalıyoruz"

Son dakika gündem haberine göre Ergene Belediyesi ekipleri başta Ergene'de yaşayan halkın sağlığı olmak üzere huzur ve mutluluğu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Son dakika haberi... Başkan Yüksel:
25.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:37

Ergene Belediyesi ekipleri başta Ergene'de yaşayan halkın sağlığı olmak üzere huzur ve mutluluğu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yeşiltepe ve Sağlık Mahallelerinde kurulan semt pazarlarının ardından yeni tip korona virüs salgını tedbirlerini de göz önünde bulunduran Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarının kurulduğu alanlarda düzenli olarak temizlik çalışması yapıyor.

İş makinelerinin de kullanıldığı temizlik çalışmaları kapsamında semt pazarlarında esnaftan arta kalan çöpler temizlenerek toplanıyor ve Pazar alanı yeni güne hazır hale getiriliyor.

Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarının ardından da belediye ekipleri temizlik yaptı. Gece yarısına kadar çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz Covid-19 pandemisi nedeni ile dezenfeksiyon çalışması da yaptı.

Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ergene halkı için ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık Mahallesi Akbulut Caddesi üzerinde yol temizliği ve malzeme serimi ile iyileştirme çalışmaları yapan ekipler ilçenin çeşitli mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de halkımız için 7 gün 24 saat boyunca mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Korona virüs salgını ile mücadele noktasında Türkiye'de tedbirler uygulanmaya başladığı ilk andan itibaren aralıksız olarak çalışma yapıyoruz. İlçe genelindeki temizlik çalışmalarımızı da bu doğrultuda azami hassasiyet göstererek sürdürüyoruz. Her şey Ergene halkının sağlığını korumak için" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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