Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

21.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:14

Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

VAN - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde özel çocuklarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Her canın özel olduğuna dikkat çeken Say, tüm çocukların topluma kazandırılmasının önemine değindi. "Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağız" diyen Başkan Say, "Edremit'te ikamet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Biraz önce hediyeleştik, yine profesyonel at çiftliğimizde çocuklar ata bindiler. Bizden sadece bir kromozon fazlaları var. Bunu bir hastalık olarak görmememiz lazım. Onlar da bizim içimizden, ailemizin bir parçasıdır. Bu anlamda farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah yakın zamanda özellikle ilimizde down sendromuna ilişkin bir merkez açmayı düşünüyoruz. Edremit Engelsiz Merkezimizin bir parçası olarak yakın zamanda proje bittiğinde de bu çalışmayı duyuracağız. Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağımızı düşünüyoruz. Down sendromlu çocuklarımızın özellikle ailelerini buradan selamlıyorum. Edremit Belediyesi olarak her daim yanlarındayız" dedi.

Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Özcan Bizati Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:15:27. #1.14#
title