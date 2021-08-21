Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: "Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek"
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Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: "Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek"

Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: 'Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hacılar ilçe müftülüğü 2021 yaz kuran kursunda öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Hacılar ilçe müftülüğü 2021 yaz kuran kursunda öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle 30 öğrenci ödüllerini aldı.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Yusuf Ay meclis üyeleri ve ödül alan öğrenci ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhittin Tatar Cami öğrencilerinden Selman Çağlar Kuran'ı Kerim okudu. Daha sonra kürsüye gelen Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay; programda emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçede yaz Kuran kursuna bu yıl bin 480 öğrencinin katıldığını belirtti. Ay, eğlenceli ve başarılı bir yaz Kuran kursu dönemi geçirdiklerini kaydetti. İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen de çocukların Allah'ın bir emaneti olduğunu söyleyerek, çocukların temel eğitim sistemi içerisinde aldığı eğitiminin yanı sıra yaz kuran kurslarında da dinin güzel örneklerini görme imkanı bulduklarını söyledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise dereceye giren öğrencileri tebrik ederek şöyle konuştu;

"Belediyemizin bu tür etkinlikler için verdiğimiz desteklere, ilçe müftülüğümüzde bizlere olumlu manada katkı vermektedir. Bu iş gönül işi ve sahiplenmek gerekir. Bizlerde çocuklarımızın başarısını kutluyoruz. Kuran'ı kerimi okumak, öğrenmek hayatımızın çok önemli bir parçası. Hz peygamberimizin hayatı bizim rehberimiz bunda hiç şüphemiz yok, inşallah amacımız çocuklarımızı bu manada yetiştirebilmek. Bu anlamda bizlere destek olan işadamlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 7-9, 10-15, 16-22 yaş arası kız ve erkek öğrencilerin 6 ayrı kategori arasındaki yarışma sonucunda dereceye girenlere protokol mensuplarınca ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: 'Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek'
Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: 'Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek'
Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: 'Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek'
Son dakika haberi: Başkan Özdoğan: 'Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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