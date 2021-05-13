Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı

Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram öncesinde Cebeci Askeri Şehitliğini ve Ortaköy Mezarlığını ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram öncesinde Cebeci Askeri Şehitliğini ve Ortaköy Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehit aileleriyle sohbet eden Köse, "Siz şehitlerimizin bizlere emanetlerisiniz, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mamaklı vatandaşları ziyaret edip bayramlarını kutlayan Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmadı.

Köse ve Sırmalı'nın ziyaret ettiği ilk adres Balkiraz Mahallesi'nde yalnız yaşayan Asiye Kılıç oldu. Yaşlı kadına sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileyen Sırmalı ve Köse ardından, 2019 yılında Hakkari'de teröristler tarafından şehit edilen Alim Keskin'in ailesini ziyaret ederek, hayırlı bayramlar diledi. Köse ve Sırmalı ardından sırayla 15 Temmuz'da Genelkurmay'ın önünde tanklardan çıkan ateş sonucu bacağından yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ümit Aytekin'e, Yeşilbayır Mahallesi'nde yürüme engeli bulunan Nazife Özen'e ve geçtiğimiz haftalarda görev sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nazmi Çelik'in Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Yoldan geçen vatandaşların da bayramını kutlayan ikili, denetim noktalarında nöbet tutan polis ve jandarmaların da bayramlarını kutladı, şeker ikram etti. Gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde evlere girmeyen Sırmalı ve Köse, ailelerle kapı önünde sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ziyaretlerde bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Köse, "Cenabı Allah birlik, beraberlik, kardeşlik, içerisinde bayramı idrak edenlerden eylesin. Bayramı daha önceki yıllardaki gibi yaşama şansımız yok ama bu bayramı ihya etmemize engel değil. Önemli olan gönüllerden birbirimize bağlanmış olmamız. Kalpten kalbe yol gider. Birbirimize olan sevgimizi, dayanışmamızı ve hoşgörümüzü daha da pekiştireceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu
Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:25:04. #1.15#

title