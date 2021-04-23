Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti

Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bıraktı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bıraktı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, başkanlık koltuğunu Mehmetçik İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Kaplan'a teslim etti. Başkan Zeynep Kaplan, Hülya Erdem eşliğinde özel kalem müdürünü çağırarak, "Bugün çocukların bayramı, tüm çocukları sevindirin, onlara hediyeler verin. Ayrıca şehrimizde spor komplekslerinin, parkların artırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hülya Erdem, Zeynep Kaplan ve beraberindeki sınıf arkadaşlarının bayramını kutlayarak hediye takdim etti.

Çocukların neşesi ile başkanlık makamının şenlendiğini belirten Başkan Erdem, "Çocuk demek, gelecek demektir, umut demektir, bağımsızlık ve özgürlük demektir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin devamı için bu bayramı geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk'tür. Dünyanın en büyük liderine sahip çok şanslı bir ülkeyiz. Allah, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizden razı olsun. Bu değerleri geleceğimizin meşalesi çocuklarımıza taşımaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. - ADANA

Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti
Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:39:26. #1.14#

title