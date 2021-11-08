Son dakika haberi | Bandırma'da fuhuş operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bandırma'da fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Bandırma'da fuhuş operasyonu

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar haklarında hazırlanan evrak ile birlikte adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçedeki masaj salonlarında fuhuş gerçekleştirildiği bilgisinin alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında 8'i kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken, mağdur sıfatı ile de yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve fuhuşa zorlama suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı

Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı

 Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti

Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title