Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
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Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

11.10.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:32

Eskişehir'de 4'üncü kattaki evlerinin kırık olan balkon camından düşen 1 yaşındaki bebek beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta iddiaya göre, anne Mihrican A. ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indi. Bu sırada evde bıraktığı Hazal ve 6 yaşındaki ağabeyi balkona çıktı. Hazal 4'üncü kattan kırık olan balkon camından beton zemine düştü. Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" dedi.

Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

Haber Yorumları (2)
POLİSSS: Olayda ihmal var bu ihmsli yapan anne babada olsa hapse girmeli cümle aleme ibret olmalı bir can bu kadar kolay gitmemeli, Yazıktı günahtırrr!
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XX: Bu çok büyük bir ihmal evinde küçük çocuğu olan biri nasıl olurda kırık balkon camını yaptırmaz minik yavruya Allah rahmet eylesin.
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