Son dakika haberi | Balıkesir'de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (7)
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Son dakika haberi | Balıkesir'de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (7)

Son dakika haberi | Balıkesir'de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU 

Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdiKazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul'a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit'e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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