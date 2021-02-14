Son dakika haberi | Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
14.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:32
Son dakika haberi: Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kozpınar Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak