Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
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Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz

Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim konusunda tüm dünyayı takip ettiklerini söyleyerek, "Bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim konusunda tüm dünyayı takip ettiklerini söyleyerek, "Bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Çocuklar için daha nitelikli ve dünyadaki akranlarıyla yarışacak, dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük Valiliği ziyaretinin ardından Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerin el emeği ürünlerinin ve resimlerin

olduğu sergiyi gezen Selçuk, öğrencilerin söylediği şarkıyı da dinledikten sonra, Safranbolu ilçesindeki toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nınokunmasının ardından halk oyunları gösterisiyle başlayan törende, Karabük'te tamamlanan 6 okulun açılışı yapıldı, 1 okulun da temeli atıldı. Bakan Selçuk, törende, canlı bağlantıyla da şehitlerin isimlerinin verildiği okullardaki şehit aileleriyle görüntülü görüştü.'FIRSAT ADALETİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Bakan Selçuk, konuşmasında, öğrenciler için fırsat adaleti sağlamak istediklerini belirterek, "Elbette bizim sorumluluğumuz, yurdumuzun her köşesindeki her bir evladımızı ayırmadan, kayırmadan, her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim öğretim görmesine fırsat vermektir. Çünkü biz baştan beri 'fırsat adaleti' diyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyoruz. Çünkü eşit olmak herkese aynı şeyi vermek demektir. Ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmek demektir. Fırsat adaleti, bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitim yatırımlarımız da sürüyor. Eğitimin kalkınmayla, demokrasiyle ve ekonomiyle alakasının farkındayız ve bu konuda elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. 'Elimizden geleni' diyorum. Bizim elimizden gelenin ötesi var. O da sizlersiniz. İş birliği ve çeşitli özel sektör kuruluşlarımız, kamudaki kuruluşlarımızın katkıları, halkımız, hayırseverler hepsi ama hepsi bize el birliğiyle destek oluyorlar ve biz çocukların geleceği için yatırım yapma imkanına sahip olabiliyoruz. Elbette bu işler bir millet ödevi, bir ülke ödevi.Hepimiz katkı sağlayacağız ama hayırseverlerin yaptığı katkılar çok daha ayrı bir yere sahip bizim için. Hayır yapmak herkese nasip olmaz. Teşekkürlerimizi tekrar tekrar ifade ediyoruz" diye konuştu.'DÜNYAYI TAKİP EDİYORUZ'Selçuk, dünya ülkelerini eğitim konusunda her gün takip ettiklerini açıklayarak, "2023 eğitim vizyonunda da bunlardan bahsettik. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyorlar hepsini günlük olarak takip ediyoruz. Bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmaya, arkadaşlarımla beraber, uğraşıyoruz ve çocuklar için daha nitelikli ve

dünyadaki akranlarıyla yarışacak, dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Bilimin yolculuğunda, bilimin rehberliğinde ahlak terapisi üzerine bina edilmiş çift kanatlı çocuklar yetiştirmek elbette bizim en önemli arzumuz" dedi.


Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz
Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Dünyadaki akranlarıyla yarışacak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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