Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)

24.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:26
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)

Son dakika haberleri... EĞİTİM TESİSLERİ TÖRENİNDE KONUŞTUMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlere Aşı Uygulaması' programının ardından Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

EĞİTİM TESİSLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlere Aşı Uygulaması' programının ardından Çorum Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk ziyaretin ardından yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışına da katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "2023 vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapmak istediğimiz her iş, çocuklarımızın hayatının daha da güzelleşmesi, eğitim-öğretim kalitesinin daha da artması üzerinedir. 10 eğitim kurumunun açılışını gerçekleştirdik, dün Ankara'daydık ve 360 eğitim tesisisin açılışını yaptık. Perşembe günü de Edirne'de olacağız ve 6 eğitim kurumumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün bu binaların yapılıyor olması Türkiye'nin, milletimizin, çocuklarımızın, dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilir bir şekilde mesafe alabilmesi içindir. Bütün bu gayretimiz çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için dimdik ayakta durmasını sağlamak içindir. Hepimizin evlatları, bizim kıvanç vesilemiz ve onları öyle yetişmiş görmek bu topraklarda bayrağımızın çok daha dik bir şekilde duracağını gösteriyor" dedi.

'CANLI DERS SAYISINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUK'

Canlı ders sayısında dünya birincisi olduklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın, bu ülkenin hayallerini, düşüncelerini, ülkülerini dikkate alarak yetişmesi, evrensel, milli ve manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok kritik. Dünyadaki tüm gelişmeleri izliyoruz ve bu çalışmaları Türkiye ile karşılaştırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için her ne icap ediyorsa yapıyoruz. O yüzden de eğitim-bilişim ağında dünya ödülü aldık. Canlı ders sayısında dünya birincisi olduk ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için hep beraber, el birliğiyle çalışıyoruz. Çocuklarınızın, eğitimi konusunda daha mutlu olması çabasındayız. Bugün 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli anaokulu, 100 kişi kapasiteli kız pansiyonu, 112 derslikli 5 lise, 16 derslikli bilim sanat merkezi, 16 derslikli özel eğitim okulu ve bir spor salonunu hizmete açıyoruz. Bu yatırımlar artarak devam edecek, salgın dönemi de olsa çocuklarımızın okullarının niteliğinin artırılması, okulların güçlendirilmesinin yapılması bizim programlarımız dahilindedir. Binaları yapmak elbette işimiz ama bu binaları yapmak yetmiyor, içeriği doldurmak, hayatı güzelleştirmek, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin mutluğu için gayret göstermek gerekiyor. İşte bu sebeple emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Çorum'da aşı oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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