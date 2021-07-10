Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar ile sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençler ile buluşması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu.