Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar ile sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençler ile buluşması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar ile sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençler ile buluşması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu.

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu - Haberler
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