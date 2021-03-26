Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi
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Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi

Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarda istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin, artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarda istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin, artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yayımladığı video ile genç istihdamına yönelik çalışmanın detaylarını paylaştı. Bakanlık olarak, 81 ilde ve yurt dışında binlerce proje yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, bu projelerde gençlerin ve yeni mezunların da görev almasını istediklerini ifade ederek, "Gençler bundan böyle; bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız. Bundan böyle saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak" ifadelerini kullandı.

'GENÇ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KATKI'Bu şartın, bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacağını vurgulayan Kurum, "Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar. Biz de bakanlık olarak bu adımımızla, cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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