Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.
20.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 03:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.
Bakan Koca sosyal hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın twitini alıntılayarak, "Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA