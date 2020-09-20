Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür
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Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür
20.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 03:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.

Bakan Koca sosyal hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın twitini alıntılayarak, "Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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