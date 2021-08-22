Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
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Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülen orman yangınlarında zarar gören Kalemler ve Evrenseki mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'le Manavgat ilçesindeki AFAD Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, voleybolda kazandığı madalyası evinde yanan Çeltikçi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ece Ünal'a yeni bir madalya hediye etti. Bakan Kasapoğlu, yangından etkilenen Kalemler Mahallesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla görüşerek yaşadıkları sorunları dinledi.

Bakan Kasapoğlu ile görüşen lise öğrencisi Dilek Aktaş, mahallede internet alt yapısının henüz kurulmadığını ve yangında bilgisayarlarının yandığını belirterek, yardım istedi. Bakan Kasapoğlu da sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi. Gazetecilere açıklama yapan Dilek Aktaş, "Yangın nedeniyle internet sıkıntımız var ve bilgisayar sıkıntımız var. Derslere katılamıyorduk. Sayın Bakana bu sorunu aktardım, yardımcı olmaya söz verdi" dedi. Bakan Kasapoğlu, ardından Evrenseki Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya geldi.

Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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