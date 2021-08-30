Son dakika haberi... Bakan Gül'den Şahinbey'in hizmetlerine tam not
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Son dakika haberi... Bakan Gül'den Şahinbey'in hizmetlerine tam not

Son dakika haberi... Bakan Gül'den Şahinbey'in hizmetlerine tam not
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yamaçtepe Bilim Kampını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek Yamaçtepe sakinlerine aşure ikramında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yamaçtepe Bilim Kampını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek Yamaçtepe sakinlerine aşure ikramında bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak'ı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'yi ağırlayarak Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yamaçtepe Bilim Kampını gezdirdi. Heyet daha sonra hep birlikte Yamaçtepe sakinlerine aşure ikramında bulunduktan sonra Şehit Mustafa Öztürk ve Ali Rıza Özcücük'ün ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların insan yaşamına dokunan hizmetler olduğu ifade etti.

"Çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de yapılan çalışmaların Bakan Abdulhamit Gül ve Milletvekillerinin desteği ile gerçekleştiğini belirterek, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekilimiz Derya Bakbak, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanımız Eyüp Özkeçeci ile birlikte gençlerimiz için yaptığımız Yamaçtepe Bilim Kampını ziyaret edip vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Adalet Bakanımız ve Milletvekillerimizin desteği ile Şahinbey'de vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Bakan Gül'den Şahinbey'in hizmetlerine tam not
Son dakika haberi... Bakan Gül'den Şahinbey'in hizmetlerine tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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