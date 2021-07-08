Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı sayısı 256 tane olmuş" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Pazaryeri...

Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Türkiye'de 16 olan tabiat parkı sayısı 256 tane olmuş"

BİLECİK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılışa katıldılar.

Bilecik programlarına devam eden Pakdemirli ile Dönmez, lavanta bahçesini ziyaretin ardından Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na geldi. Yenileme çalışmalarının ardından tamamlanan tabiat parkının açılışına katılan Bakanlar, park içerisinde incelemelerde bulundular. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çiftçilere verilen traktör, yükleyici ve tambur teslim törenine katılan Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez, vatandaşlara anahtarlarını teslimli ve destek sertifikası takdim ettiler. Ardından Bakanlar doğaya ördek salımı gerçekleştirdiler. Törene; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu parka 12 milyon TL'den fazla para harcadık"

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı açacağız. Bu parka 12 milyon TL'den fazla para harcadık. Son 3 yıldır Bilecik'e tabiat parkı ve diğer faaliyetler adına sadece 20 milyon TL para harcadık. Bilecik'te 4 tane tabiat parkı var. Türkiye'de 16 olan tabiat parkı sayısı 256 tane olmuş. Recep Tayyip Erdoğan döneminde oldu. Bizlerin yaptığı hizmetler başkasının yaptığının misli değil, karesi şeklinde ilerliyor. 16'nın karesi 256'dır. Tabiat parkımız hayırlara vesile olsun. Halkımız rahat etsin ve güzel zamanlarda kullansın. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmet etmeye geldik" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı
Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı
Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı
Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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Son dakika haberi: Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı - Haberler
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