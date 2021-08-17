Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştüMİLLİ Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile görüştü.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.Bakan Akar, Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile de bir araya geldi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Radmila Sekerinska'yla görüşme

- Angelina Jany Teny ile görüşme

Haber:  ANKARA, -


Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 23:16:54. #1.15#

title