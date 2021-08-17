Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştüMİLLİ Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile görüştü.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.Bakan Akar, Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile de bir araya geldi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Radmila Sekerinska'yla görüşme

- Angelina Jany Teny ile görüşme

Haber: ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı