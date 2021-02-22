Son dakika haberi: Bakan Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

22.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:23
Son dakika haberi: Bakan Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu kabul etti" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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