Son dakika haberi | Bahçesine kenevir ekti gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Bahçesine kenevir ekti gözaltına alındı

Son dakika haberi | Bahçesine kenevir ekti gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesine 50 kök Hint keneviri eken şahıs gözaltına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesine 50 kök Hint keneviri eken şahıs gözaltına alındı.

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sebil Mahallesi Zevzek Başı mevkiinde A.Y. adlı kişiye ait evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon yaptı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 50 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hint kenevirleri sökülerek muhafaza edildi. Bahçesine Hint keneviri eken şüpheli A.Y. ise gözaltına alındı.

Şahısla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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