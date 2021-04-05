Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi, Kaptan Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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