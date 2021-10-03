Son dakika haberi | Bağcılarlı çocuklar çileğin DNA'sını çıkardılar

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri ve Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi kursiyerleri, birlikte bilimsel deneyler yaptı. Üniversiteli büyüklerinin söylediklerini birebir uygulayan öğrenciler, özverili uğraşları sonucunda çileğin DNA'sını çıkarmayı başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri ve Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ni ziyaret etti. Öncelikle Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, "DNA İzolasyonu" konulu sunum yaptı. Öğrencilerin sorularının da cevaplandırılmasının ardından uygulamaya geçildi. Laboratuvara geçen çocuklar, üniversite öğrencilerinin talimatlarına uyarak çileğin DNA'sını çıkarma denemesi yaptı. Öncelikle ezilerek sıvı hale getirilen çilek süzgeç kağıdından geçirilerek süzüldü. Hazırlanan çözeltiye tuz ve bulaşık sabunu katıldıktan sonra poşetin içine konuldu. Oluşan karışım tekrar süzüldükten sonra kolonya ilave edildi. Biraz bekledikten sonra ise kırmızı suyun içinde ipliksi beyaz şeylerden oluşan çileğin DNA'sına ulaşıldı. Bunlar mikroskopa yerleştirilerek incelendi. Çileğin DNA'sının çıkarılması deneyi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde de gerçekleştirildi.

Çocukları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğrencilerimiz bilimsel çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor. İnanıyorum güzel başarılara imza atacaklar" dedi. - İSTANBUL