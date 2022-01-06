Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine operasyon düzenlendi - Haberler
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Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine operasyon düzenlendi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine düzenlenen operasyonda 4 kişiye para cezası kesildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine düzenlenen operasyonda 4 kişiye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir emlak ofisinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, emlak ofisinde oluşturulan gizli bölümde 4 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İş yeri mühürlenirken 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira para cezası kesildi.

Bağcılar'da kumar oynatılan emlak ofisine operasyon düzenlendi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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