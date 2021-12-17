Annesinin ameliyat öncesi itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.

MAHKEME DNA TESTİ İÇİN YILMAZ'IN MEZARININ AÇILMASINI KARARLAŞTIRDI

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.

HER ŞEY ADLİ TIP İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olup olmadığı netlik kazanacak.