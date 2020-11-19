- Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu
- Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu.
- Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu
BAKÜ - Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.
Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı