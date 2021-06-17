Son dakika haberi... Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız 84 milyonun yüz akı'
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Son dakika haberi... Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız 84 milyonun yüz akı'

Son dakika haberi... Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız 84 milyonun yüz akı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet vicdanında mazlumların hamisi pozisyonunda vakur bir devlet adamı olarak yer aldığına işaret ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya ayar veren, ülkesini zirvelere taşıyan bir sima, 84 milyonun yüz akı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet vicdanında mazlumların hamisi pozisyonunda vakur bir devlet adamı olarak yer aldığına işaret ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya ayar veren, ülkesini zirvelere taşıyan bir sima, 84 milyonun yüz akı. Ömrüne bereket olsun. ' dedi.

Aydemir Fındıkoğlu'nun Tespitlerini Paylaştı

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumunda Mütefekkir Bilim insanı Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nun bir tespitini paylaşan Aydemir, '

'Merhum Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ziya Gökalp sonrasının sosyolojideki bayrak ismidir. Kendisi dadaştır. Bir tespiti var, aktarıyorum, diyor ki: 'Devleti ilgilendiren bir meselede enfüsi davranış varsa orada örtülü bir ihanet söz konusudur. ' Rahmet olsun kendisine. Tespit muhkem ve muhteşem. Bunun son yansıması, NATO toplantısından yansıyan görüntülere dönük aktarımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin asaletine uygun duruşunu ters yüz edip siyasi çıkar arayanların hali. ' dedi.

'Cumhurbaşkanımız vakur bir devlet adamı'

Milletvekili Aydemir, 'Her vesile söylüyoruz ki: Faul yaparsanız hedefe varmanız mümkün değildir. Hakikat şu ki: Millet vicdanı o görüntüyü yüreğinin en mutena yerine kaydetti çünkü orada himaye gören değil, hami pozisyonu alan vakur bir devlet adamı profili var; dünyaya ayar veren, ülkesini zirvelere taşıyan bir sima, 84 milyonun yüz akı. Ömrüne bereket olsun. ' kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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