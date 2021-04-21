Son dakika haberi! Ayancık'taki ölüm kavşağına jandarmadan bilgilendirme
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Son dakika haberi! Ayancık'taki ölüm kavşağına jandarmadan bilgilendirme

Son dakika haberi! Ayancık'taki ölüm kavşağına jandarmadan bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bulunan ve her yıl ölümlü kazaların yaşandığı İkisu Kavşağı ile ilgili trafik bilgilendirmesi yaptı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bulunan ve her yıl ölümlü kazaların yaşandığı İkisu Kavşağı ile ilgili trafik bilgilendirmesi yaptı.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından paylaşılan bilgilendirmede jandarma ekipleri görüntülü olarak İkisu Kavşağı'nda araçların uygulaması gereken hareket tarzını anlattı. Kazaların önlenmesi adına uyulması gereken kurallar sıralandı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik bilgilendirmesinde şunlardan söz etti: "Sayın sürücüler ve ticari araç şöförleri ilimiz Türkeli, Ayancık ve Boyabat ilçelerini birbirine bağlayan İkisu Kavşağı'nda trafik kazaları sonucunda yaralanmalar ve hatta ölümlerin meydana geldiğini üzülerek görmekteyiz. İkisu Kavşağı'mı oluşturan yollara bakıldığında Ayancık istikametinden gelen Sinop Devlet Karayolu, Türkeli istikametinden gelen İnebolu Devlet Karayolu ve son olarak Yenikonak-Sakız istikametinden gelen Boyabat İl Yolu oluşturmaktadır. Böylece 3 yönden trafik akımının olduğu görülmektedir."

Dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkinse, "Ancak durumun böyle olması sürücülerin alıştığı tarzda T forumlu kavşak özelliği anlaşılmamalıdır. Geçiş önceliği kavşakta ana yol levhası ile düzenlenmiştir. Sürücüler kavşak bölgesine yaklaştıklarında ilk olarak araçlarının hızlarını azami 30 kilometre saate düşürmelidir. Türkeli ve Ayancık istikametine devam eden sürücüler ana yol levhasının gereği olarak her iki yolu birbirinin devamı olarak düşünerek kavşakta bekleme yapmadan kontrollü bir şekilde geçişlerini tamamlamalıdırlar. Boyabat ilçesi istikametinden gelen sürücüler 'dur' levhasını dikkate alıp kavşak içerisinde araç geçişlerini bekledikten sonra levha ile ana yol olarak belirlenmiş şeride katılmaları gerekmektedir. Ayancık ilçesi istikametinde Boyabat il yoluna geçiş yapmak isteyen sürücüler de aynı hareket tarzını izlemelidirler" denildi. - SİNOP

Son dakika haberi! Ayancık'taki ölüm kavşağına jandarmadan bilgilendirme
Son dakika haberi! Ayancık'taki ölüm kavşağına jandarmadan bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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