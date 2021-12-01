Son dakika haberleri: AVCILAR'DA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KADININ ANNESİ KIZIMIN KATİLLERİ, CENAZEME GELİP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, çifte cinayeti damadının yakınlarının işlediğinin kabullenmesinin kendileri için çok zor olduğunu belirterek, Cenazemde, yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. En ağır cezanın onlara verilmesini istiyorum dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 50 gün süren araştırması sonucu Esra Yıldız'ın Avcılar'daki evinde boğazı kesilerek, aynı gün aracı yakılmış halde bulunan eşi Nurettin Yıldız'ın 3 gün sonra tabanca ile öldürülmüş halde bulunması olayını aydınlattı. Polis, uzun süren araştırma ve soruşturma, güvenlik kayıtlarının incelenmesi sonucu çifte cinayete ilişkin Nurettin Yıldız'ın 7 yakınını gözaltına aldı.

BENİM YAVRUM KARA TOPRAKTAYSA ONLAR DA ZİNDANLARDA ÇÜRÜSÜNLER

Kızının öldürülmesi ile perişan olan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, cinayeti damadı tarafından kimliğini bilemediği kişiler tarafından işlendiğine dair düşüncesi bulunduğunu belirtirken, açıklanan sonucu yine de kabullenmesinin zor olduğunu söyledi. Yasemen Dallı şöyle dedi Bunlara insan diyemiyorum. Çünkü; insanlara hakaret olur. Hiçbir şey olmamış gibi benim cenazeme; kardeşlerinin cenazelerine geliyorlar. Tek bir şey diliyorum; Hepsi, benim evladımın kanında boğulsun. Üç günden bu yana benim tansiyonum düşmüyor bu üzüntü, sıkıntı içerisinde. Ben yavruma her gün giderken onlar dışarıda geziyorlardı. Ben yavrumun başında ağlarken onlar sokakta geziyorlardı. Sonuçta tek şey istiyorum; Kadına destek olalım, şiddete dur diyelim. Kadına şiddete hayır diyelim. Çünkü benim evladım bunu hak etmiyordu. Sonuçta bir para, menfaat kalmıyordu. Nurettin'in kendi çocukları var. Onların hissesi daha çok. Benim evladım boşa öldürüldü. Sebepsiz öldürüldü. Sadece Yıldız soyadını taşıdığı için öldürüldü. Evet cenazeye de gelmişler, benim cenazemde ve benim yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. Benim yavrumu öldürmüşler ve bana geliyorlar. Kesinlikle adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kesinlikle müebbet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim yavrum kara topraktaysa onlar da zindanlarda çürüsünler sadece bunu istiyorum.

ADALETE GÜVENİYORUM

Anne Dallı, çifte cinayeti damadının yakınlarının işlediğini kabullenmenin kendileri için çok zor olduğunu vurgularken, Tarifi mümkün değil bunu anlatmak. Çünkü ben bir anneyim benim yavrum bir soyadı uğruna öldürüldü. Evladımın onların ne parasına, ne puluna ihtiyacı yoktu. Gerçekten yoktu. Benim evladım sadece orada çok çalıştı, evine, ailesine sahip çıktı. O kadar karı-koca elbirliği verdiler ki orayı ayakta tutabilmek için pandemiydi, bilmem neydi Bunun karşılığında benim yavrumu öldürdüler. Benim evladımdan daha yakın Nurettin'in 3 tane oğlu var. Onlardan alsalardı intikamlarını, kızımı öldürdüler. Şimdi oteli çalıştırıyorlar. Sadece giden benim canım. Suçluların kesinlikle müebbet almasını, kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum, adalete, savcı, hakimlerime güveniyorum diye konuştu.