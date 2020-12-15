Son dakika haberi: Av koruma ekiplerine silahlı eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Av koruma ekiplerine silahlı eğitim

15.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:21
Son dakika haberi: Av koruma ekiplerine silahlı eğitim

Son dakika gündem haberi: Doğada karşılaşılan yaban hayvanı saldırıları, silahlı mukavemete karşı caydırıcılık etkisi ve personelin bilinçlendirilmesi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan av koruma ve kontrol ekiplerine temel silah kullanma eğitimi verildi.

Doğada karşılaşılan yaban hayvanı saldırıları, silahlı mukavemete karşı caydırıcılık etkisi ve personelin bilinçlendirilmesi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan av koruma ve kontrol ekiplerine temel silah kullanma eğitimi verildi.

Kocasinan İlçesi, Kızık Mahallesi, Küçükhöyük mevkiinde bulunan atış poligonunda personele silah çeşitleri, emniyeti, kazalara karşı nasıl korunulması gerektiği ve temizliği gibi teorik bilgiler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen silah uzmanları tarafından verildi. Temel bilgilendirme eğitimi sonrasında, eğitime katılan personele atış poligonunda silah tutuş şekilleri, silahların sökülüp takılması ve atış talimi yaptırıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20'nci maddesi gereğince demirbaş silahların tesliminden önce, teorik ve uygulamalı eğitimle av koruma ve kontrol ekiplerine gerekli bilgilendirme de yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Son dakika haberi | Şişli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberi | Şişli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Aleyna Tilki Defne Samyeli Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Av koruma ekiplerine silahlı eğitim | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:22:31. #1.15#
title