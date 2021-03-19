Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı
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Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı

19.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:15
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı

Son dakika gündem haberi... Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Altındağ Belediyesi, Başkent Ankara Meclisi, Çalıkuşları Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Altındağ Belediyesi, Başkent Ankara Meclisi, Çalıkuşları Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu organizesinde düzenlenen programa katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için ATO olarak 2005 yılından bu yana Çanakkale'ye yaklaşık 30 bin öğrenci ve 2019 yılında ise Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Duatepe'ye 3 bin öğrenci gönderdiklerini belirterek, "Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferler olmasaydı bugün Ankara da, Türkiye de olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Programda açıklamalarda bulunan Baran, Türk halkının ihtiyaç olan her yerde meydanlara çıkarak mücadelesini kazandığını aktararak, "Çanakkale Zaferi, dünyanın en önemli maddi gücünün iman gücüyle yarıştığı, dünyanın en zengin askerli ülkelerinin ordularının Türk'ün iman gücü karşısında mağlup olduğu en kıymetli zaferdir. Güneyden kuzeye, doğudan batıya tüm gençler biraz sonra öleceklerini biliyor olmalarına rağmen bir saniye geri durmadan göğüslerini siper ettiler" dedi.

Baran, konuşmasının sonunda zaferin 106. yılını kutlamak ve şehitleri anmak için Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu. Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Çalıkuşları Derneği Başkanı Avukat Tülay Bekar, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın da katıldığı programda, ATO Başkanı Baran'a 18 Mart şehitleri anma etkinliğine katkıları ve milli duyarlılığından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan tarafında plaket takdim edildi. Programın ardından Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Programda, Çanakkale'de askerlerin bir öğünü olan hoşaf ve kuru ekmek dağıtıldı. - ANKARA

Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi programına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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