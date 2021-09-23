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Son dakika haberi | Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş birliklerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Atatürk Üniversitesi, bölgesel gelişime yönelik iş birliklerini sürdürüyor

Gelen son dakika haberine göre Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliklerine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Rektörlük makamında mevkidaşını ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim veren iki güzide eğitim kurumunun ortaklaşa gerçekleştirecekleri faaliyetlerin alanlarına katma değer sağlayacağını ve bu durumun da bölgenin gelişimine yarar sağlayacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Bilim-Sanayi-Üretim Ayağında Önemli Adımlar Atmaya Devam Edeceğiz"

Bölgenin tarım, sanayi ve turizm alanında sahip olduğu potansiyeline ivme katacak her türlü iş birliği ve çalışmalara büyük önem verdiklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Bir ülkenin ekonomisinin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için en önemli unsurlardan biri bilim ve sanayi alanında ortaya koyulacak çalışmalardır. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak sanayi kuruluşları ile olan iş birliklerini ciddi oranda artırdık. Bu iş birliklerinin sürekliliği için de üniversite olarak işletmelere, firmalara gerek Ar-Ge gerek diğer hususlarda destek vermeye büyük gayret gösteriyoruz. Karşılıklı iş birliği ile yapacağımız ortak çalışmalar doğrultusunda bundan sonra da hep birlikte ortaya koyacağımız projeler ile bölgemizin ekonomisine ve sanayisine ciddi katkılar sağlayarak, bilim-sanayi-üretim ayağında önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İki üniversite arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla akademik faaliyetlerin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise geliştirilecek projelerde ortak hareket edilmesinin bölgenin gelişimine önemli ölçüde katkı sunacağını belirterek bu faaliyetlerin yüz yüze başlayacak yeni dönemde de etkin bir şekilde yürütülebilmesine yönelik planlamaların yapılabileceği ifade etti. Misafirperverliği için Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Rektör Alma, Atatürk Üniversitesinin tecrübesinden yararlanmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM

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