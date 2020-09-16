ATAŞEHİR'DE "MAKAS" KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI
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ATAŞEHİR'DE "MAKAS" KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI

Ataşehir'de iddiaya göre makas atmaya çalışan bir sürücünün kullandığı otomobil önce makas atmaya çalıştığı araca ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje vurarak karşı şeride uçtu.

16.09.2020 02:46 | Son Güncelleme: 16.09.2020 02:59

Ataşehir'de iddiaya göre makas atmaya çalışan bir sürücünün kullandığı otomobil önce makas atmaya çalıştığı araca ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje vurarak karşı şeride uçtu. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 OF 3481 plakalı otomobilin sürücüsü önünde seyreden otomobile makas atmak istedi. Ancak bu sırada önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki iki otomobile vurduktan sonra orta refüje vurarak karşı şeride uçtu. Bu sırada karşı şeritte seyir halindeki Ayhan Pehlivan'nın kullandığı 34 ZVG 03 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sürücü dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapanan yol araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

YARIM ARAÇLIK YERDEN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTI

Seyir halindeyken karşı şeritten uçarak gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Pehlivan yaşananları; 'Karşıdan arkadaş geliyordu, önünde bir araç vardı. Tek kişilik şeritte sağından yarım arabalık yerden makas atmaya çalıştı. Sağındaki arabaya çarpıp sola doğru ivmelendi, refüje de çarparak havalandı araç direkt benim şeridime girip kafa kafaya çarpıştık. Arabada 2 kişilerdi, şoför bayağı kan kaybetmişti, ambulans geldi acil çıkardılar" şeklinde anlattı.

Yolda sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Nurullah Kartal da, 'Mahalleli olarak muzdaribiz, yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Sürekli kazalar oluyor burada, dün de oldu az ileride. Yoldan çocuklar geçiyor, hep risk altındayız" diye konuştu.

ATAŞEHİR'DE 'MAKAS' KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI

Kaynak: DHA

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