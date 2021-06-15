Son dakika haberi | Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahla gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahla gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahla gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan'ın öldüğü gasp olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan'ın öldüğü gasp olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki iş yerinden çıkan Sibel Koçan ile yanındaki kişi, iş yerinin önünde park halindeki araçlarının bagaj bölümündeki malzemeleriyle ilgilenirken yanlarına hafif ticari araçla iki kişinin yaklaştığı görülüyor.

Silah çekerek araç içerisinde yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilen kırmızı çantayı almaya çalışan şüphelilere, Koçan ve yanındaki kişi direniyor. Kısa süreli bir arbede yaşandığı ve bir kişinin daha holding çalışanlarına yardıma geldiği görüntülere yansıyor.

Bu sırada kontrolsüz bir şekilde silahla ateş eden şüphelilerin, çantayı alıp kendilerine engel olmaya çalışan üç kişiyi de park halindeki araca sıkıştırarak kaçtığı kaydedilen görüntüde, daha sonra yaralanan Sibel Koçan'ın yere düştüğü, yardıma gelen Mert A.'nın da kolunu tuttuğu, çevredekilerin de seslerden dolayı yardıma geldiği kaydediliyor.

Olay

Ataşehir'de sabah saatlerinde bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan, iş yerinden çıktığı sırada silahlı gaspa uğramıştı.

Yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirilen çantanın gasp edildiği olayda, başından vurulan Koçan hastanede hayatını kaybetti, Mert A. ise kolundan yaralandı.

Sibel Koçan'ın eski kocası Süleyman A. ise öğle saatlerinde oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Altun Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Erkan Petekkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahla gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:57:53. #1.14#

title