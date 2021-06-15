Son dakika haberi | Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahla gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber... Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan'ın öldüğü gasp olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan'ın öldüğü gasp olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki iş yerinden çıkan Sibel Koçan ile yanındaki kişi, iş yerinin önünde park halindeki araçlarının bagaj bölümündeki malzemeleriyle ilgilenirken yanlarına hafif ticari araçla iki kişinin yaklaştığı görülüyor.

Silah çekerek araç içerisinde yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilen kırmızı çantayı almaya çalışan şüphelilere, Koçan ve yanındaki kişi direniyor. Kısa süreli bir arbede yaşandığı ve bir kişinin daha holding çalışanlarına yardıma geldiği görüntülere yansıyor.

Bu sırada kontrolsüz bir şekilde silahla ateş eden şüphelilerin, çantayı alıp kendilerine engel olmaya çalışan üç kişiyi de park halindeki araca sıkıştırarak kaçtığı kaydedilen görüntüde, daha sonra yaralanan Sibel Koçan'ın yere düştüğü, yardıma gelen Mert A.'nın da kolunu tuttuğu, çevredekilerin de seslerden dolayı yardıma geldiği kaydediliyor.

Olay

Ataşehir'de sabah saatlerinde bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel Koçan, iş yerinden çıktığı sırada silahlı gaspa uğramıştı.

Yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirilen çantanın gasp edildiği olayda, başından vurulan Koçan hastanede hayatını kaybetti, Mert A. ise kolundan yaralandı.

Sibel Koçan'ın eski kocası Süleyman A. ise öğle saatlerinde oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu