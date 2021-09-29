Son dakika haberi! Asit kuyusuna düşerek ölen fabrika sahibi ile işçinin cenazeleri defnedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir fabrikaya ait ek bina inşaat sahasındaki asit kuyusuna düşerek hayatını kaybeden iş insanı ile onu kurtarmaya çalışan işçinin cenazeleri toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düşerek ölen Bayram Kurtuluş'un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Kurtuluş'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı olayda yaşamını yitiren işçi Erkan Karahüyüklü'nün cenazesi de cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş (70), inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düşmüş, durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girmişti. Çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Kurtuluş ile Karahüyüklü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.