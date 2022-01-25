Son dakika haberi | Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedaviye alınan Arslan, bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmayan, vefat etmeden önce de kızına 'Melek Mira' ismini verdiği öğrenilen Arslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odaya gözlem altında tutuldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğum sonrasında vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.