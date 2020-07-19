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Son dakika haberi! ASİMED Başkanı Eğilmez: "Türklerin hoşgörüsüne karşı batılı devletler Türk eserlerini yerle bir...

Son dakika haberlerine göre Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ayasofya'nın cami olmasına tepki gösteren ülkelere Türk hoşgörüsünü anlatmak için 100 bin elektronik posta göndereceklerini söyledi.

Son dakika haberi! ASİMED Başkanı Eğilmez:
19.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:12

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ayasofya'nın cami olmasına tepki gösteren ülkelere Türk hoşgörüsünü anlatmak için 100 bin elektronik posta göndereceklerini söyledi. Eğilmez, "Türklerin hoşgörüsüne karşı batılı devletler Türk eserlerini yerle bir etmişlerdir" dedi.

Orta Asya'da yüzyıllar içerisinde oluşan Türk kültürünün İslami değerlerle kaynaştıktan sonra çok daha güçlü ve zengin bir yapıya kavuştuğunu belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Bu zengin kültürel yapının en güçlü yanlarından biri şüphesiz Türk töresidir. Bu töre adalet, eşitlik, iyilik, hoşgörü gibi çok önemli dört ana prensipten oluşur. Kurulan Türk devletlerini sadece savaşçı bir yapıyla anlatmak mümkün değil. Türkler silah ve fiziki gücün yanında bir de gönülleri fethediyorlardı. Ayrıca insanların kalplerine dokunuyorlardı. Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev'in evlendiği Gürcü prensesin Konya sarayına kendisine mensup bir papaz ve Hristiyanlığı sembolize eden eşya ile gelmesine izin vermesi, Müslüman oluncaya kadar kendisine sarayda bir ibadethane (şapel) ayrılması, Selçuklu Türklerindeki din özgürlüğü ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biridir. Sultan böyleyse sıradan halk çok daha hoşgörülüdür" dedi.

Müslüman Türklerin gayrimüslimlerin eserlerine bugüne kadar saygı gösterdiklerini ifade eden Eğilmez, "Gündemde Ayasofya, İstanbul'un fethi var. İstanbul'un fethinden sonra 1477 yılında bir nüfus sayımı yapılıyor. Eski İstanbul denilen mahallede 16 bin 324 hanenin olduğu gözüküyor. Bu hanenin yüzde 45'i Müslüman Türk değil. Bir hoşgörü politikası var ve insanlar o yerden göç etmeyi planlamıyorlar, ihtiyaç duymuyorlar. İslam hukuku gayrimüslimlere zimmet olarak bakıyor. Müslüman Türk devletleri de bunları bir emanet olarak görüyor. Bunlara ve maddi değerlerine büyük saygı gösteriyor. Kötü dönemlerden örnek verirsek Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda en kötü zamanını yaşıyor. II. Mahmut'un şu sözü bunun en güzel göstergesidir; 'Ben tebamın Müslüman'ını camide, Hristiyan'ını kilisede, Musevi'sini de havrada fark ederim. Hepsi hakiki evladımdır.' Hatta bazı dönemlerde gayrimüslimler, Türk-Müslüman ahaliden daha fazla hakka sahip olmuşlardır. Bu da Türkler arasında huzursuzluk çıkarmıştır. Batılı yazarlar da Batı'da kilisenin başka inançtakilere karşı oldukça hoşgörüsüz davrandığını, buna karşın Müslüman Türklerin kendi ülkelerindeki gayrimüslimlere tam bir hoşgörüyle yaklaştığını ve bunun büyük bir övgüye layık olduğunu belirtmek zorunda kalmıştır. 1492 yılında Avrupa'da Yahudilere karşı büyük bir katliam başlamıştı. 1492 yılında İspanya ve Portekiz'deki Yahudiler ülkelerini terk ederek Osmanlı Devleti'nin şefkatine sığındılar. Zira devrin padişahı Bayezid, 'Benim ülkemin sınırları dünyanın neresinde ızdırap çeken insan varsa onlara açıktır' diyordu. Anadolu'ya baktığımızda insanın ilk yerleşim yerlerinin burada olduğunu görüyoruz. Anadolu'da bin yıldır Türk hakimiyetinin olduğunu düşünürsek eserlerin korunarak bu zamana kadar gelmesinin yegane sebebinin de Türk hoşgörüsü olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Türklerin hoşgörüsüne karşı Avrupa'daki Osmanlı Devleti'nin yaptığı eserler yerle bir olmuştur"

Osmanlı Devleti'nin eserlerinin üçte birini Avrupa'da yaptığını kaydeden Eğilmez, "Bunların çoğu şu anda yerle birdir. Mesela 1897 yılına kadar Türk hakimiyeti altında kalan Girit Adası'nda 105 kilise, 54 tane cami ve mescit var iken, 1897 yılından sonra Yunan hakimiyeti içerisinde adada sadece bir tane harabeye dönmüş cami kalmıştır. Türklerin hoşgörüsüne karşı batılı devletler Türk eserlerini yerle bir etmişlerdir. Buna rağmen 30 millet varlığını halen devam ettiriyorsa 6 asır boyunca Osmanlı Devleti'nin göstermiş olduğu hoşgörüyle devam ettiriyorlar. Her zaman mazlumun yanında olmuşuz. Bugün bile Türk hoşgörüsüne sığınmalar devam ediyor. Günümüze baktığınızda 439 tane kilise, Hristiyan ve Museviler bu kilise ve sinagoglarda devletimizin koruması ve milletimizin engin hoşgörüsü ile özgürce ve güven içerisinde inançlarını yaşamaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'nın cami olmasına karşı Avrupa ve Amerika ülkemiz hakkında kara propaganda başlattı"

ASİMED Başkanı Eğilmez, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın Ayasofya'nın cami statüsünü yeniden tescil etmesinden sonra Avrupa ve Amerika'da ülkemiz hakkında başlayan kara propagandaya karşı Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği olarak bir kampanya başlattık. Avrupa ve Amerika'nın önde gelen sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuruluşlarına, siyasetçilerine, din adamlarına ve toplumun önde gelen kişilerine Türk kültürünün en önemli prensiplerinden biri olan hoşgörü anlayışını tarihi ve günümüz örnekleriyle kendi dillerinde anlatmaya başladık. Kampanya çerçevesinde 1 ay içerisinde 100 bin elektronik posta göndermeyi planlıyoruz. Amacımız tarih boyunca hayat bulan Türk hoşgörüsünün bugün de devam ettiğini anlatmak." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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