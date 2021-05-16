Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi

Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Arnavutluk'ta sosyal medya üzerinden organize edilen ve yüzlerce kişinin katıldığı Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

Arnavutluk'ta sosyal medya üzerinden organize edilen ve yüzlerce kişinin katıldığı Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan İskender Bey Meydanı'nda Filistin'e destek protestosu düzenlendi. Sosyal medya üzerinden organize edilen protestoya yüzlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail'i durdurun" ve "Filistinli çocuklar ölüyor" yazılı pankartlar taşıdılar.

Barışçıl devam eden gösteri, polisin müdahalesi ile son buldu. Çıkan arbede bazı protestocular gözaltına alınırken, göstericiler polise tepki gösterdi. Göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılması için "Hırsız devletin polisi" ve "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları attı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki tırmanan çatışmaların durdurulması çağrısında bulunularak, saldırılardan hem İsrail hem de Filistin halkın zarar göreceği adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, vermiş oldukları desteklerden dolayı 25 ülkeye teşekkür etmiş, teşekkür ettiği ülkeler arasında Arnavutluk da yer almıştı.

(Malik Hasa/ İHA)

Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi
Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi
Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi
Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Arnavutluk'ta Filistin'e destek protestosuna polis müdahalesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 23:07:40. #1.16#

title