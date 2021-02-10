Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

10.02.2021 09:18 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:30
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

Son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de polis ekip aracı, hafif ticari araçla çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de polis ekip aracı, hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Polis aracı ile çarpışan otomobilde sıkışan sürücü Muhammed Birdal, polis ve sağlık ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, dün saat 23.30'da Arnavutköy Falih Rıfkı Atay Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobilin bilgisini devriye ekipler amirliğine bağlı polis ekiplerine bildirmesi üzerine Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde şüpheli aracı arama çalışması başlatıldı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli aracı sokak sokak arayan polis ekipleri,  ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari bir araçla çarpıştı. Çarpışma anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdığı kazada, ekip aracındaki polislerden 2'si hafif şekilde yaralandı. Polis aracının çarpıştığı aracın sürücüsü Muhammed Birdal ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı duyan mahalle sakinleri yaralı polislerin ve Birdal'ın yardımına koştu.

YARALILARIN DURUMU İYİHaber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Muhammed Birdal, sağlık ekipleri ve polisin çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı 2 polis memuru ve polis aracıyla çarpışan aracın sürücüsü Muhammed Birdal, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen her iki araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. 

Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Bülent Turan Pervin Buldan Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:30:03. #1.15#
title