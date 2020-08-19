Son dakika haberi | Ardahan Valisi Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri sokakta denetledi
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Son dakika haberi | Ardahan Valisi Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri sokakta denetledi

Son dakika haberleri: Ardahan Valisi Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri sokakta denetledi Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı Ardahan Valisi Hüseyin Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri, sokakta denetledi.

19.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:43

Ardahan Valisi Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri sokakta denetledi

Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri, sokakta denetledi. Vali Öner, denetim sırasında uyguladığı 'sosyal mesafe' kuralına herkesin dikkat etmesini istedi.

Kentte, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri inceleyen Vali Öner, vatandaşlar ve iş yeri sahiplerinden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Vali Öner'in sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü görüldü.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Öner,

"Vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Genel olarak iş yeri sahiplerimizin 'Maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterir isek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa İş yerleri sahiplerimize; eğer kurallara uymazsak, müşterilerimizin kurallara uyulması yönünde hatırlatmalarda bulunmayıp özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. İş yerleri açılamaz, çocuklarımızın okula gitmesi uzayabilir. Ama ne kadar özen gösterir isek hayatımız o kadar kolaylaşır." dedi.

Bugünkü denetimde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini de aktaran Öner, "Bu durum tabii ki beni son derece memnun kıldı. Görünen vatandaşımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Gözlemlerimiz bu yönde. Bizde denetimde bazı bilgiler kendilerine verdik. Böyle devam edersek bu salgından erken kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde polis ve jandarma ise vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.

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Son dakika haberi | Ardahan Valisi Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri sokakta denetledi

Kaynak: İHA

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