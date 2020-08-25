Son dakika haberi... ARDAHAN Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşı Bir son dakika haberine göre Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşıARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Güvenocak köyünde yaşayan kadınlar, yaylada kırptıkları ya da satın aldıkları koyun yünlerini Çıldır Gölü'nde yıkayıp kuruttuktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapıyor.

Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Güvenocak köyünde yaşayan kadınlar, yaylada kırptıkları ya da satın aldıkları koyun yünlerini Çıldır Gölü'nde yıkayıp kuruttuktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapıyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü, bugünlerde yün yıkayanlara ev sahipliği yapıyor. Yaz ve kış binlerce turistin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün Sazlısu köyünde göle giren Erdoğan ailesi yatak, yorgan ve yastık için satın aldıkları yünleri yıkadı. Büyükler yün yıkarken çocuklar da yüzerek gölün keyfini çıkardı. Kışın İstanbul'da, yazın köye geldiklerini ifade eden Turgut Erdoğan (62), "Köyümüzden kopamıyoruz. Her yaz buraya gelir yağımızı peynirimizi yaparız. Sağlıklı olduğu için de satın aldığımız yünleri gölde saatlerce yıkayıp ipe asarak kurutuyoruz. Daha sonra bunları yatak, yorgan ve yastık yapıp İstanbul'a götürüyoruz. Çünkü biz bunlarla büyüdük. Hem çok sağlıklı hem de hazırların da rahat edemiyoruz" diye konuştu.

'5- 10 YIL ÖNCE YÜN YIKAMAK İÇİN KOCA GÖLDE YER BULAMAZDIK'

Her yıl Çıldır Gölü'nün etrafının yün yıkayan kadınlarla dolup taştığını ancak bu sayının her geçen gün azaldığını söyleyen Güler Erdoğan ise şunları söyledi:

"Koyun yünü ve kaz tüyünden yapılan yatak, yorgan ve yastıkta uyumak ayrıcalıktır. Ailece her yıl köyümüze geliriz. Burada kışın İstanbul'da yiyeceğimiz olan kaz eti, yağ, peynir ve erişte gibi ürünleri hazırlarız. Üç, dört yılda bir de yatak yorgan için yün alırız. Bu yünlerin en güzel temizliği de gölde oluyor. Saatlerce yıkayıp tertemiz ettikten sonra iplere asıp kurutuyoruz. Sonra da bunları yatak, yorgan ve yastık yapıyoruz. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yün yıkamak için koca gölde yer bulamazdık. Ama şimdi yıkayan yok gibi. Hazır ürünlerden dolayı yüne talebin gittikçe azaldığını görmek üzücü."

Kaynak: DHA