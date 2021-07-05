Son dakika haberi... Arazi kavgasında 15 yaşındaki çocuğu pompalıyla öldürdü, ağabeyini yaraladı
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Son dakika haberi... Arazi kavgasında 15 yaşındaki çocuğu pompalıyla öldürdü, ağabeyini yaraladı

Son dakika haberi... Arazi kavgasında 15 yaşındaki çocuğu pompalıyla öldürdü, ağabeyini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iddiaya göre hazine arazisine izinsin mandıra yapan şahıs, köy muhtarının iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iddiaya göre hazine arazisine izinsin mandıra yapan şahıs, köy muhtarının iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu. 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybederken, ağabeyinin tedavisi sürüyor.

Olay, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Yukarışıh köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı İsmail Tapu, M.U. isimli şahsın hazine arazisini izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili makama şikayette bulundu. Şikayet sonrasında M.U., köy muhtarı İsmail Tapu ile tartıştı. Olayı duyan muhtarın oğulları M.T. (15) ve Y.T. (20), M.U.'nun evine giderek tartışmaya dahil oldu. M.U. pompalı tüfekle muhtarın iki oğlunu da vurarak ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Y.T. ile karnından yaralanan M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki Y.T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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