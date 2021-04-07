Son dakika haberi | ANTALYA DEMRE'DE KURTLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Demre ilçesinde 3 kurt bir güneş enerji santralinin (GES) güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde 3 kurt bir güneş enerji santralinin (GES) güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Demre'ye bağlı Gürses Mahallesi Çakalbayat mevkiindeki GES santralinin güvenlik görevlileri, dün saat 01.30 sıralarında tel örgülerin dışında gezinen 3 hayvan gördü. Hayvanları güvenlik kameralarından takip eden görevliler, bunların kurt olduğunu fark etti. Bir süre bölgede gezinip, etrafı gözetleyen kurtlar daha sonra ormana doğru gözden kayboldu. GES'in güvenlik görevlilerinden Süleyman Yamaç, "Gece saatlerinde bir ses duydum. Dışarı doğru kameraları incelediğimde, 3 kurdun tel örgüler dışında gezdiğini gördüm. Hiç ses çıkarmadan gözlemledim. Ancak çok fazla durmadan ayrıldılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı