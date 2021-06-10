Son dakika haberi | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberi | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için Şekerhane Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 6,66 gram sentetik uyuşturucu, 3,70 gram esrar ve 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. (49), H.G. (40) ve T.E. (40) gözaltına alındı. T.E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.A. ile H.G. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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