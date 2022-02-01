Son dakika haberi: Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı, Veli Köken - Güncel
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Son dakika haberi: KİMLİKLERİ BELİRLENDİAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarpan otomobilde ölen ve yaralanan kişinin kimlikleri belirlendi.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarpan otomobilde ölen ve yaralanan kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren kişinin Ahmet Özkan Avcı olduğu, aracın sürücüsünün ise ağır yaralanan Muhammet Madenci (27) olduğu tespit edildi.
Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Güncel