Son dakika haberi: Annesinden nakledilen böbrekle "çifte bayram" yaşadı
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Son dakika haberi: Annesinden nakledilen böbrekle "çifte bayram" yaşadı

Gelen son dakika haberlerine göre Böbrek yetmezliği bulunan Ağrılı Nihal Kurt, Erzurum'da annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunarak Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadı.

31.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:28

Böbrek yetmezliği bulunan Ağrılı Nihal Kurt, Erzurum'da annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunarak Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadı.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 21 yaşındaki Nihal Kurt'a, 8 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, sol böbreğinin doğuştan küçük olduğu söylendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülen Kurt, 8 yıl boyunca ilaç tedavisi gördü. Yaklaşık 1,5 ay önce çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Kurt'a doktorlar diyaliz tedavisi önerdi.

Kızının diyaliz tedavisi görmesine gönlü razı olmayan ve uzun süre organ nakli beklemesini istemeyen anne Halime Yıldız, Kurt'a böbreğini bağışlamak için tetkik yaptırdı.

Tetkiklerde anne Yıldız'ın böbreğinin kızı için nakle uygun olduğu belirlendi.

Başarılı ameliyatla annesinden böbrek nakledildi

Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyatla böbrek nakledilen Kurt, annesinin sayesinde yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nihal Kurt, AA muhabirine, Erzurum'da hastalığı nedeniyle çeşitli tedaviler gördüğünü söyledi.

Nakil sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kurt, "Annem sayesinde yeniden doğmuş gibiyim. İyi ki benim annem, ellerinden öpüyorum. Bana Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşattı." dedi.

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını aktaran Kurt, "Annem 3 gün önce taburcu oldu. Çok mutluyum, annemi çok seviyorum. Annem, benim için çok değerli. Bayram hediyesi olarak annem böbreğini bağışladı. Annemin böbreğini taşımak çok farklı duygu." diye konuştu.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Kurt, çok sayıda insanın nakil beklediğini, vatandaşlardan organ bağışıyla hayat kurtarmalarını istedi.

"Çok sayıda kişi nakil bekliyor"

Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil olduğuna işaret etti.

Organ bağışının önemine değinen Öztürk, "Ülke genelinde çok sayıda kişi nakil bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Hastamız annesinin bayram hediyesi böbreğiyle nakil yapılarak şifa buldu. Kan değerleri, her şeyi normal, herhangi bir sıkıntısı yok. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Annesinden nakledilen böbrekle 'çifte bayram' yaşadı

Kaynak: AA

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